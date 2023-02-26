Jordy Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jordy Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jordy Ortiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.