Jordy Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jordy Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jordy Ortiz 3 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jordy Erick Ortiz Caicedo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jordy Ortiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jordy Ortiz'nin Orense SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Jordy Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jordy Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında CS Emelec U20
6 Ocak 2023 yılında Orense
Jordy Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jordy Ortiz şuan Orense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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