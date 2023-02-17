Jordy Vanweerts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Vanweerts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Vanweerts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Vanweerts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Vanweerts 7 Nisan 2003 tarihinde Sint-Truiden şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Vanweerts Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cherry Sports yapmaktadır. Jordy Vanweerts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jordy Vanweerts'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jordy Vanweerts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Vanweerts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jordy Vanweerts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Vanweerts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Truiden U17

1 Temmuz 2019 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2020 yılında KVK Tienen U21

1 Ocak 2022 yılında KVK Tienen

Jordy Vanweerts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Vanweerts şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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