Jores Okore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jores Okore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jores Okore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jores Okore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jores Okore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jores Okore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jores Okore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jores Okore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jores Okore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jores Okore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jores Okore 11 Ağustos 1992 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Tetchi Jores Charlemagne Okore şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jores Okore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jores Okore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jores Okore'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jores Okore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jores Okore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jores Okore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jores Okore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında FCN Altyapı

1 Ocak 2009 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2011 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2013 yılında Aston Villa

27 Ağustos 2016 yılında FC Kopenhag

7 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK

25 Şubat 2021 yılında CC Yatai

Jores Okore kimdir

Jores Okore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jores Okore şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boldklubben af 1893, FC Nordsjaelland

Jores Okore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 4 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Jores Okore nereli

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