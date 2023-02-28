Jorge Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Aguero 25 Temmuz 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Christopher Agüero Pozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Aguero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Aguero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Aguero'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Aguero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgeap_25/

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Jorge Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Aguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Universit. II

9 Mart 2021 yılında Dep. Coopsol

31 Aralık 2021 yılında Universit. II

1 Temmuz 2022 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

31 Aralık 2023 yılında Universitario

Jorge Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Aguero şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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