Jorge Alcobia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Alcobia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Alcobia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jorge Alcobia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jorge Alcobia 6 Nisan 2003 tarihinde Ermesinde şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Filipe Tavares Teixeira Alcobia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jorge Alcobia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Alcobia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Alcobia'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jorge Alcobia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jorge Alcobia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Jorge Alcobia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jorge Alcobia şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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