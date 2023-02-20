Jorge Almaguer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Almaguer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Almaguer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Almaguer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Almaguer 21 Eylül 2000 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Imanol Almaguer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Almaguer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Jorge Almaguer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando City B futbol takımında oynamaktadır. Orlando City B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Almaguer'nin Orlando City B ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Almaguer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/imagol_34/

Jorge Almaguer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Almaguer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Almaguer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Almaguer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2019 yılında North Texas SC

6 Ağustos 2019 yılında Dallas Academy

7 Ağustos 2019 yılında North Texas SC

4 Şubat 2022 yılında Las Vegas

1 Ocak 2023 yılında Orlando City B

Jorge Almaguer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Almaguer şuan Orlando City B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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