Jorge Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jorge Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jorge Barrios 2 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Daniel Barrios Machado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jorge Barrios Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerro Largo Futbol Club U19 futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo Futbol Club U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jorge Barrios'nin Cerro Largo Futbol Club U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jorge Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jorge Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jorge Barrios şuan Cerro Largo Futbol Club U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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