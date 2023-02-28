Jorge Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Bazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Bazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Bazan 23 Mart 1991 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Bazán Lazarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Bazan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Jorge Bazan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Bazan'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Bazan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kokito_bazan/

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Jorge Bazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Bazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Bazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Bazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2014 yılında Inti Gas

1 Temmuz 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2015 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2015 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2016 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2017 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında UTC

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

18 Şubat 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Jorge Bazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Bazan şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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