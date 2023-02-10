Jorge Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Benitez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Benitez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Benitez 2 Eylül 1992 tarihinde Ñemby şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Daniel Benítez Guillén şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Benitez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Jorge Benitez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Benitez'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Benitez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ConejoBenitez

Jorge Benitezboyu ve yaşı kaç

Jorge Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Guaraní

1 Ocak 2013 yılında Rubio Ñú

30 Haziran 2013 yılında Guaraní

18 Ağu 2014 yılında Olimpiakos

28 Temmuz 2015 yılında CD Cruz Azul

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2016 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2017 yılında Monterrey

27 Temmuz 2018 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2020 yılında Monterrey

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2020 yılında Sol de América

15 Nisan 2021 yılında La Serena

17 Mart 2022 yılında Veraguas United

21 Temmuz 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Veraguas United

8 Ocak 2023 yılında CA Colón

Jorge Benitez kimdir

Jorge Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Benitez şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jorge Benitez nereli

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