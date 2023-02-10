Jorge Broun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Broun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Broun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Broun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Broun 26 Mayıs 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Emanuel Broun şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Broun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Broun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Broun'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Broun Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Broun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Broun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Broun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2009 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2013 yılında Antofagasta

30 Haziran 2014 yılında Rosario Central

10 Temmuz 2014 yılında CA Colón

31 Aralık 2015 yılında Rosario Central

1 Ocak 2016 yılında CA Colón

1 Temmuz 2017 yılında Ludogorets

7 Ocak 2020 yılında Gimnasia

10 Şubat 2021 yılında Rosario Central

Jorge Broun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Broun şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.