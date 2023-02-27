Jorge Cabezudo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Cabezudo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Cabezudo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Cabezudo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Cabezudo 21 Ekim 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Denilson Cabezudo Ormeño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Cabezudo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Cabezudo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Cabezudo'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Cabezudo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jcabezudo_21/

http://www.facebook.com/jorgedenilson.cabezudoormeno.5

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Jorge Cabezudo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Cabezudo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Cabezudo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Cabezudo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

Jorge Cabezudo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Cabezudo şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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