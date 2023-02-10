Jorge Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Carranza 7 Mayıs 1981 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Carlos Carranza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Carranza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Jorge Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Carranza'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Club Rivadavia de Lincoln

30 Haziran 2003 yılında Instituto U19

1 Temmuz 2008 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2009 yılında Instituto U19

1 Temmuz 2011 yılında Rafaela

1 Temmuz 2012 yılında Ferro

1 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

29 Temmuz 2014 yılında O'Higgins

30 Haziran 2015 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2015 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2016 yılında CA Colón

18 Ağu 2017 yılında Rafaela

12 Ocak 2018 yılında Olimpo

6 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2019 yılında Correcaminos

21 Ocak 2020 yılında Boca Unidos

1 Mart 2020 yılında Instituto AC

Jorge Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Carranza şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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