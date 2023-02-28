Jorge Colman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Colman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Colman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Colman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Colman 12 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge David Colmán Aguayo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Colman Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Jorge Colman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Colman'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Colman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgecolman97/

Jorge Colman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Colman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Colman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Colman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Club General

31 Aralık 2016 yılında Olimpia U19

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

1 Nisan 2019 yılında Corinthians B

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

30 Nisan 2021 yılında Náutico

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Olimpia U23

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

30 Haziran 2023 yılında Olimpia U23

Jorge Colman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Colman şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Olimpia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.