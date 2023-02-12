Jorge Cuenca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Cuenca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Cuenca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Cuenca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Cuenca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Cuenca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Cuenca

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Cuenca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Cuenca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Cuenca 17 Kasım 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Cuenca Barreno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Cuenca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Jorge Cuenca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Cuenca'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jorge Cuenca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgecuenca22/

Jorge Cuencaboyu ve yaşı kaç

Jorge Cuenca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Cuenca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Cuenca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Cuenca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Alcorcón Juv.A

1 Şubat 2017 yılında AD Alcorcón B

18 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

21 Eylül 2020 yılında Villarreal

22 Eylül 2020 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

30 Ağu 2021 yılında Getafe

30 Haziran 2022 yılında Villarreal

Jorge Cuenca kimdir

Jorge Cuenca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Cuenca şuan Villarreal takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Cuenca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Jorge Cuenca nereli

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