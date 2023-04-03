Jorge Daniel Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Daniel Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Daniel Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Daniel Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Daniel Meza 6 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Daniel Meza Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Central Córdoba (SdE) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımına - tarihinde katılmıştır. Jorge Daniel Meza'nin Club Atlético Central Córdoba (SdE) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Daniel Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Daniel Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Daniel Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Daniel Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Daniel Meza şuan Club Atlético Central Córdoba (SdE) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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