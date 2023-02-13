Jorge De Frutos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge De Frutos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge De Frutos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge De Frutos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge De Frutos 20 Şubat 1997 tarihinde Navares de Enmedio şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge de Frutos Sebastián şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge De Frutos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Jorge De Frutos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge De Frutos'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jorge De Frutos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorge_defrutoss/

Jorge De Frutos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge De Frutos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge De Frutos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge De Frutos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2018 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2019 yılında Real

2 Temmuz 2019 yılında Real Valladolid

16 Ocak 2020 yılında Real

17 Ocak 2020 yılında Rayo Vallecano

21 Temmuz 2020 yılında Real

4 Ağu 2020 yılında Levante

Jorge De Frutos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge De Frutos şuan Levante takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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