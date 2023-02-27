Jorge Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Del Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jorge Del Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jorge Del Castillo 28 Eylül 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andreé del Castillo Díaz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jorge Del Castillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Jorge Del Castillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Del Castillo'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jorge Del Castillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jorge_dcd10/
Jorge Del Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jorge Del Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Alianza Lima II
1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima
Jorge Del Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jorge Del Castillo şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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