Jorge Deschamps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Deschamps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Deschamps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Deschamps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Deschamps 13 Mayıs 1984 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Deschamps Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Deschamps Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Deschamps, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Deschamps'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Deschamps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Deschamps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Deschamps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Deschamps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Valdivia

1 Ocak 2007 yılında Ñublense

1 Ocak 2011 yılında D. Concepción

1 Ocak 2012 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2013 yılında Cobresal

1 Temmuz 2014 yılında CD Everton

1 Temmuz 2015 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2020 yılında Cobresal

18 Şubat 2021 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2022 yılında Cobresal

Jorge Deschamps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Deschamps şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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