Jorge Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Espejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Espejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Espejo 28 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Espejo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andes SM yapmaktadır. Jorge Espejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Espejo'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Espejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Espejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Espejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Espejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında CD Everton

Jorge Espejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Espejo şuan CD Everton takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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