Jorge Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Felix 22 Ağustos 1991 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Félix Muñoz García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Felix Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Jorge Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Felix'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Felix Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgefelix_22/

Jorge Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2011 yılında Moscardó

1 Temmuz 2012 yılında Getafe CF B

2 Temmuz 2014 yılında AD Alcorcón B

23 Ocak 2015 yılında Trival Valderas

1 Temmuz 2015 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2017 yılında Lleida Esportiu

1 Temmuz 2018 yılında Piast Gliwice

4 Ağustos 2020 yılında Sivasspor

2 Ağustos 2022 yılında Piast Gliwice

Jorge Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Felix şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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