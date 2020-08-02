Süper Lig'de tarihi kararların alındığı sezonda kulüpler yabancı sınırının ertelenmesinin ardından transfer görüşmelerini yeniden şekillendirmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde adı Fenerbahçe ile de anılan Jorge Felix, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın demeçlerine göre kırmızı-beyazlı takımla prensip anlaşmasına vardı. Peki Jorge Felix kimdir? Sivasspor'a mı transfer oldu? İşte detaylar...

JORGE FELIX KİMDİR?

1991 doğumlu İspanyol futbolcu, 1.72 boyunda ve kanat bölgesinde görev yapıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Jorge Felix bu sezon Polonya ekibi Piast Gliwice'de 19 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

İspanyol futbolcu Piast Gliwice'de bu sezon sergilediği 19 gol+5 asistlik performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçildi.Sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu, forvet arkası (10 numara) olan Felix, sol kanat ve forvette de oynayabiliyor.

SİVASSPOR'A TRANSFER OLDU MU?

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığı açıklamalara göre, oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı ve iş resmi imzalara kaldı.