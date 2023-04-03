Jorge Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Garcia 22 Ocak 2002 tarihinde Pachuca de Soto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis García Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jorge Garcia'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Cruz Azul U17

1 Temmuz 2018 yılında Cruz Azul U20

Jorge Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Garcia şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 200 numaralı formayı giymektedir.

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