Jorge Gongora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gongora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Gongora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Gongora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Gongora 9 Haziran 1992 tarihinde Santa Rosa şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Bryan Góngora Manzaba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Gongora Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 27 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Jorge Gongora'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Gongora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Gongora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Gongora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Gongora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Deportivo Azogues

1 Mart 2016 yılında Gualaceo SC

1 Mart 2017 yılında Colón FC

27 Şubat 2018 yılında Gualaceo SC

Jorge Gongora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Gongora şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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