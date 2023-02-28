Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Gonzalez 25 Mart 1988 tarihinde Presidente Franco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Daniel González Marquet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Gonzalez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Gonzalez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Libertad

1 Temmuz 2007 yılında 3 de Febrero

1 Aralık 2007 yılında Libertad

1 Ocak 2008 yılında Club Blooming

30 Haziran 2008 yılında Libertad

1 Ağustos 2008 yılında Tacuary FBC

1 Aralık 2008 yılında Libertad

1 Ocak 2009 yılında Rubio Ñú

31 Aralık 2009 yılında Libertad

4 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

8 Ocak 2018 yılında Paraná

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında General Diaz

13 Mart 2021 yılında Real Tomayapo

1 Temmuz 2021 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Jorge Gonzalez kimdir

Jorge Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Gonzalez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Libertad

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Jorge Gonzalez nereli

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