Jorge Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Gonzalez 18 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Daniel González Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Gonzalez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club 24 de Setiembre futbol takımında oynamaktadır. Club 24 de Setiembre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Gonzalez'nin Club 24 de Setiembre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Club 24 de Set.

Jorge Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Gonzalez şuan Club 24 de Setiembre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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