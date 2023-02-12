Jorge Grant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Grant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Grant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Grant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Grant 19 Aralık 1994 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Edward Grant şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Grant Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jorge Grant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Grant'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jorge Grant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JorgeGrant18

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Jorge Grant Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Grant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Grant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Grant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2017 yılında Notts County

31 Mayıs 2017 yılında Nottm Forest

20 Temmuz 2017 yılında Notts County

31 Mayıs 2018 yılında Nottm Forest

6 Temmuz 2018 yılında Luton

7 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

14 Ocak 2019 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2019 yılında Nottm Forest

5 Temmuz 2019 yılında Lincoln City

1 Temmuz 2021 yılında Peterborough

1 Temmuz 2022 yılında Heart of Midl.

Jorge Grant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Grant şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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