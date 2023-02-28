Jorge Henriquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Henriquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Henriquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Henriquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Henriquez 17 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Alexís Henríquez Neira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Henriquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Jorge Henriquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Henriquez'nin CD Ñublense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Henriquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Henriquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Henriquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Henriquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Audax Ital. B

1 Temmuz 2014 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2016 yılında CD SM (Arica)

30 Haziran 2017 yılında Audax Italiano

12 Ocak 2018 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2018 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Jorge Henriquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Henriquez şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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