Jorge Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Jara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jorge Jara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jorge Jara 11 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Alejandro Jara González şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jorge Jara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Jara'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jorge Jara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jorge Jara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Sol de América
1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2021 yılında 2 de Mayo
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Jorge Jara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jorge Jara şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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