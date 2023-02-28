Jorge Jara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Jara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jorge Jara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Jara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.