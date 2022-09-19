Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si istatistikleri alt üst etti! En çok gol atan, en çok pozisyona giren takım oldu!

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u Rossi, Gustavo Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle 5-0 yendi.

Sarı lacivertliler maçın başından sonuna kadar sergilediği etkili futbolla taraftarının beğenisini kazandı. Özellikle coşkulu ve baskılı oynanan oyunun akışkanlığı verilere de yansıdı.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM OLDU

OptaCan verilerine göre sarı lacivertli takım bu sezon 7 haftası geride kalan ligde 20 gol ile en fazla gol atan takım oldu. Sarı lacivertliler 13.9 gol beklentisi yakalarken en çok net gol pozisyonuna giren (29) ekip oldu.

AVRUPA'DA EN ÇOK ATAN GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Öte yandan sarı lacivertli takım bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım oldu. Sarı lacivertliler çıktığı 6 maçta 20 gol attı, ilk sırada yer alan Paris Saint Germain ise 7 maçta 25 gol buldu.

Fenerbahçe 5 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU