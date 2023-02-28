Jorge Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Jimenez 3 Temmuz 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Erickzon Jiménez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Jimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Jimenez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2020 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2021 yılında CA Chalaco

1 Mart 2022 yılında Pirata FC

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Jorge Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Jimenez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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