Jorge Juarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Juarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Juarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Juarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Juarez 6 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Emanuel Juárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Juarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Juarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Juarez'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Juarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Juarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Juarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Juarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

Jorge Juarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Juarez şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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