Jorge Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Luna 14 Aralık 1986 tarihinde Tigre şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Luna şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Luna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Luna'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Gimnasia (J)

25 Temmuz 2012 yılında San Martín (SJ)

7 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers

30 Haziran 2015 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhafra FC

26 Ocak 2016 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2017 yılında U. Concepción

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2018 yılında Cobreloa

4 Şubat 2019 yılında Rangers Talca

1 Ocak 2020 yılında Copiapó

Jorge Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Luna şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.