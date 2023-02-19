Jorge Marsiglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Marsiglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Marsiglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Marsiglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Marsiglia 19 Ocak 1999 tarihinde Sahagún şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andrés Marsiglia Carrascal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Marsiglia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Jorge Marsiglia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cali futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cali takımına 14 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Marsiglia'nin Deportivo Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Marsiglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Marsiglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Marsiglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Marsiglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tauro FC

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

14 Ocak 2021 yılında Deportivo Cali

Jorge Marsiglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Marsiglia şuan Deportivo Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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