Jorge Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Mendoza 16 Ağustos 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Darío Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Mendoza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Mendoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Mendoza'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2016 yılında Olimpia

30 Haziran 2017 yılında Guaraní

1 Temmuz 2017 yılında Ponte Preta

16 Mayıs 2018 yılında Guaraní

1 Temmuz 2019 yılında Sol de América

1 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Jorge Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Mendoza şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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