Jorge Mere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Mere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Mere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Mere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Mere 17 Nisan 1997 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Meré Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Mere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Jorge Mere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Mere'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Mere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jorgemere_m4

http://www.instagram.com/jorgemere_m4/

Jorge Mere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Mere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Mere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Mere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2014 yılında Sporting B

1 Temmuz 2015 yılında Sporting Gijón

20 Temmuz 2017 yılında Köln

18 Ocak 2022 yılında América

4 Ağu 2022 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2022 yılında América

31 Ocak 2023 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2023 yılında América

Jorge Mere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Mere şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorge Mere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Oviedo (2005–2010)

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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