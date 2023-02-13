Jorge Miramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Miramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Miramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Miramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Miramon 2 Haziran 1989 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Miramón Santagertrudis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Miramon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL ASES yapmaktadır. Jorge Miramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Miramon'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Miramon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgemiramon/

Jorge Miramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Miramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Miramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Miramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2011 yılında Andorra CF

1 Temmuz 2012 yılında Lleida Esportiu

6 Temmuz 2015 yılında CD Leganés

18 Temmuz 2016 yılında Reus Deportiu

1 Temmuz 2018 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2019 yılında Levante

19 Temmuz 2022 yılında CD Leganés

Jorge Miramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Miramon şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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