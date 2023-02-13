Jorge Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Molina 22 Nisan 1982 tarihinde Alcoy şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Molina Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Molina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domingo Sevillano Hernández yapmaktadır. Jorge Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jorge Molina'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Molina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/molinakis/

Jorge Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında CD Alcoyano

1 Temmuz 2002 yılında Benidorm

1 Temmuz 2004 yılında CF Gandía

1 Temmuz 2005 yılında Benidorm

1 Temmuz 2009 yılında Elche CF

1 Temmuz 2010 yılında Betis

1 Temmuz 2016 yılında Getafe

25 Ağu 2020 yılında Granada

Jorge Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Molina şuan Granada takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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