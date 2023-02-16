Jorge Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Morel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Morel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jorge Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Morel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Morel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Morel 22 Ocak 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Emanuel Morel Barrios şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Morel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Jorge Morel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adana Demirspor futbol takımında oynamaktadır. Adana Demirspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Morel'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Morel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elpajaro23/

Jorge Morelboyu ve yaşı kaç

Jorge Morel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Morel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Morel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Morel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Guaraní

1 Temmuz 2021 yılında Lanús

31 Aralık 2021 yılında Guaraní

2 Şubat 2022 yılında Estudiantes

31 Aralık 2022 yılında Guaraní

8 Şubat 2023 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Jorge Morel kimdir

Jorge Morel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Morel şuan Adana Demirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Morel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jorge Morel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Enrique Pena Zauner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Pena Zauner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Pena Zauner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Pena Zauner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gurkan Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gurkan Baskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gurkan Baskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Krausse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Krausse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robin Krausse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Krausse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Efe Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Efe Yaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Efe Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Efe Yaman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları