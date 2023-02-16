Jorge Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Morel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Morel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Morel 22 Ocak 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Emanuel Morel Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Morel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Jorge Morel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adana Demirspor futbol takımında oynamaktadır. Adana Demirspor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Morel'nin Adana Demirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Morel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elpajaro23/

Jorge Morel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Morel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Morel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Morel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Guaraní

1 Temmuz 2021 yılında Lanús

31 Aralık 2021 yılında Guaraní

2 Şubat 2022 yılında Estudiantes

31 Aralık 2022 yılında Guaraní

8 Şubat 2023 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Jorge Morel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Morel şuan Adana Demirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jorge Morel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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