Jorge Murrugarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Murrugarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Murrugarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Murrugarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Murrugarra 22 Mart 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Salvador Murrugarra Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Murrugarra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOQUE FINO yapmaktadır. Jorge Murrugarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Murrugarra'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Murrugarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorge.murrugarra.torres/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100008426860298

Jorge Murrugarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Murrugarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Murrugarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Murrugarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2017 yılında UTC

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

4 Ocak 2021 yılında Universitario

Jorge Murrugarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Murrugarra şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Murrugarra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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