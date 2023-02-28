Jorge Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Nunez 16 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Daniel Núñez Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Nunez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Jorge Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Nunez'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2015 yılında Luqueño

7 Temmuz 2020 yılında River Plate

15 Ocak 2021 yılında Guaireña FC

10 Ocak 2022 yılında 12 de Octubre

1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

Jorge Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Nunez şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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