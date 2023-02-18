Jorge Obregon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Obregon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Obregon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Obregon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Obregon 29 Mart 1997 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Leonardo Obregón Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Obregon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JGS yapmaktadır. Jorge Obregon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Obregon'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Obregon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Obregon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Obregon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Obregon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Llaneros FC

11 Şubat 2017 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2018 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2019 yılında Jaguares FC

15 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

17 Temmuz 2019 yılında Dep. Municipal

10 Şubat 2020 yılında NK Varazdin

14 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Jorge Obregon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Obregon şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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