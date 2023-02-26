Jorge Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Ordonez 27 Haziran 1995 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Antonio Ordóñez Galarce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Ordonez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Ordonez'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2012 yılında AD 9 de Octubre

14 Ağustos 2012 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2013 yılında El Nacional B

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

1 Temmuz 2016 yılında CD El Nacional

4 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

23 Temmuz 2021 yılında AD 9 de Octubre

1 Mart 2022 yılında CD El Nacional

Jorge Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Ordonez şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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