Jorge Palomino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Palomino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Palomino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Palomino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Palomino 7 Eylül 1995 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Samir Palomino Poma şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Palomino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Palomino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Palomino'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Palomino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgesamirpalominopoma

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/profile.php?id=100005996867365

Jorge Palomino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Palomino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Palomino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Palomino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında AD Tarma

Jorge Palomino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Palomino şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Trilce Internacional (2012-2013), Municipal Huay-Huay (2013), Trilce Internacional Uni Ing. (2014-2015, 2017), Echa Lolo (2014), Sport Águila (2014, 2016), Selva Central (2017), Sport La Vid (2017), Centro Cesa (2018), CD Huamantanga (2018), Deportivo Llacuabamba (2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.