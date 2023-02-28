Jorge Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Pena 11 Temmuz 2000 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Benito Peña Canales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Pena Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Pena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jorge Pena'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Everton

Jorge Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Pena şuan CD Everton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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