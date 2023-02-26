Jorge Pinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Pinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Pinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Pinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Pinos 3 Ekim 1989 tarihinde Quevedo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Bladimir Pinos Haiman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Pinos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Jorge Pinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Pinos'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Pinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Pinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Pinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Pinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2007 yılında Barca SC U20

7 Nisan 2009 yılında Quevedo

31 Aralık 2009 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2010 yılında Barcelona SC

12 Temmuz 2011 yılında Caribe Junior

31 Aralık 2011 yılında Barcelona SC

1 Ocak 2012 yılında Barcelona SC B

27 Şubat 2012 yılında Orense

31 Aralık 2012 yılında Barcelona SC B

30 Nisan 2013 yılında Delfín SC

31 Aralık 2013 yılında Barcelona SC B

24 Şubat 2014 yılında LDU Portoviejo

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında CD Santa Rita

12 Şubat 2018 yılında Técnico U.

21 Şubat 2019 yılında Independiente

6 Temmuz 2021 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2021 yılında Independiente

4 Ocak 2022 yılında AD 9 de Octubre

25 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

Jorge Pinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Pinos şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorge Pinos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Caribe Junior (-6/2003, 1/2004-5/2004, 1/2005-7/2005, 1/2006-6/2006), Selección de Sucumbíos (6/2003-12/2003, 5/2004-12/2004, 7/2005-12/2005, 6/2006-12/2006)

Ekvador takımında 12 numaralı formasıyla 5 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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