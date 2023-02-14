Jorge Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Pombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Pombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Pombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Pombo 22 Şubat 1994 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Marcos Pombo Escobar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Pombo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Jorge Pombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Pombo'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Pombo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgepombo94/

Jorge Pombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Pombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Pombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Pombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

2 Ocak 2020 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2020 yılında Real Zaragoza

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

31 Ağu 2021 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF

1 Eylül 2022 yılında Racing

Jorge Pombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Pombo şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.