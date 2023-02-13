Jorge Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Pulido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Pulido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Pulido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge Pulido

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Pulido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Pulido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Pulido 8 Nisan 1991 tarihinde Talavera de la Reina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Pulido Mayoral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Pulido Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jorge Pulido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jorge Pulido'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Pulido Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorgepulido24/

Jorge Pulidoboyu ve yaşı kaç

Jorge Pulido Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Pulido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Pulido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Pulido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Madrid

1 Ocak 2012 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

16 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2014 yılında Albacete

1 Temmuz 2016 yılında VV St. Truiden

7 Temmuz 2017 yılında SD Huesca

Jorge Pulido kimdir

Jorge Pulido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Pulido şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Pulido Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Jorge Pulido nereli

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