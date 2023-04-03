Jorge Rastrojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rastrojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rastrojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rastrojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rastrojo 1 Nisan 2000 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Rastrojo Moro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rastrojo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jorge Rastrojo'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Rastrojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Rastrojo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Rastrojo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rastrojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Diocesano

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

Jorge Rastrojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rastrojo şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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