Jorge Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Recalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Recalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Recalde 8 Mayıs 1992 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jorge Eduardo Recalde Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Recalde Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Jorge Recalde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Recalde'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorge Recalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jorge Recalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorge Recalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Recalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Libertad

1 Ocak 2020 yılında Olimpia

1 Ocak 2023 yılında Newell's

Jorge Recalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Recalde şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.