Jorge Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Rios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jorge Rios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jorge Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jorge Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Rios 7 Aralık 1999 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Luis Emerson Ríos Guevara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Rios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Rios'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Rios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jorge_07rg/

http://www.facebook.com/jorgeluis.riosguevara

Jorge Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jorge Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında César Vallejo

4 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Jorge Rios kimdir

Jorge Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Rios şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Jorge Rios nereli

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